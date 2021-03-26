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«التجارة» تُشهر بمواطن تستر على مقيمين يزاولان أعمال وصيانة الطرق بـ«سكاكا»

«التجارة» تُشهر بمواطن تستر على مقيمين يزاولان أعمال وصيانة الطرق بـ«سكاكا»
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تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيمين اثنين من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهم لارتكابهم جريمة التستر التجاري إثر ثبوت تمكين المواطن لمقيم ووالده من إنشاء مؤسسة مقاولات تزاول نشاط أعمال وصيانة الطرق بمدينة سكاكا.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا المتضمن تغريم المخالفين بـ 450 ألف ريال، والسجن لمدة ثلاثة أشهر للمتستر، والسجن لمدة شهر للمتستر عليه الأول وشهرين للمتستر الثاني، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المتستر عليهم بشكوى ضد المتستر تفيد بمحاولة استيلاء على معدات ثقيلة والتصرف ببيعها، وبمباشرة القضية تبين تمكين المواطن للمقيم ووالده من إنشاء مؤسسة مقاولات تحت اسمه مقابل 25 ألف ريال سنوياً.

كما أظهرت الأدلة المادية تجاوز حجم التعاملات المالية للمتستر عليهما أكثر من 10 ملايين ريال وقيامهما بشراء معدات ثقيلة لاستخدامها في رصف الشوارع وسفلتة الطرق وغيرها، وبناء عليه أُحيلت القضية إلى الجهات المعنية؛ لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

 

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