توضيح مهم من «البنك المركزي» بشأن ما أثير عن تعرض أحد العملاء للاحتيال

تواصل – فريق التحرير:

أصدر البنك المركزي السعودي بياناً بشأن ما أُثير مؤخراً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال مالي، نتج عنها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، وذلك من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها.

وأوضح البنك، أنه قد قام فوراً بتشكيل فريق للتحقق من الأمر والاطلاع على حيثياته، فتبين أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثاً من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية.

وأشار إلى أنه قد تم إثر ذلك توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من كافة الجوانب، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية.

وأكد البنك المركزي، ضرورة المحافظة على البيانات والمعلومات، وعدم مشاركتها مع أي طرف لم يتم التحقق من هويته.

كما أكد أنه في حال اكتشاف أي عمليات مشبوهة؛ فمن اللازم سرعة التقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وإشعار البنك المركزي من خلال منصة ساما تهتم على الرابط الآتي:هنا.