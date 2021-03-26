بالفيديو والصور.. صحيفة تواصل تُبرم شراكة إعلامية مع بيت الموهبة

تواصل – فريق التحرير:

أبرمت صحيفة تواصل الإلكترونية عقد شراكة إعلامية مع مؤسسة بيت الموهبة، وذلك لتقديم الدعم الإعلامي والتسويقي للمنظمات غير الربحية والمنشآت التجارية.

هذا وقد مثّل “صحيفة تواصل” في حفل التوقيع رئيس تحريرها الأستاذ سلطان بن عبدالعزيز الزريق، فيما مثّل مؤسسة بيت الموهبة مدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ مشاري بن علي الرشيد.

من جانبه، رحب رئيس التحرير الأستاذ سلطان الزريق بهذه الشراكة الإعلامية، مؤكداً أنها جاءت بعد عدة لقاءات تنسيقية بين الطرفين، لوضع أُسس واستراتيجيات الشراكة المُثمرة.

وأكد رئيس التحرير، أن هذه الشراكة تسعى لتقديم حِزمة من الخدمات الإعلامية المتنوعة على شكل باقات متكاملة بجودة عالية وأسعار تنافسية، داعياً المولى – عز وجل- أن تُحقق هذه الشراكة أهدافها التي تمّت من أجلها.