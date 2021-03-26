أمانة عسير تؤجل تنفيذ عملية توزيع أراضي المنح

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة عسير، عن تأجيل تنفيذ عملية توزيع أراضي المنح، وأوضحت أن قرار التأجيل بسبب تنفيذ الآليات والضوابط الجديدة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقالت أمانة عسير في تغريدة لها عبر تويتر، إنه سيتم لاحقًا الإعلان عن موعد التوزيع والتنفيذ.

جدير بالذكر أن الآلية الجديدة ستمكن المواطن من الحصول على الأرض السكنية بكامل خدماتها، ما يمكنه من البناء فوراً دون اضطراره إلى انتظار الخدمات التي قد تستغرق عدداً من السنوات.