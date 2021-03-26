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«الصحة» توضح أسباب زيادة أعداد الإصابة بـ«كورونا».. وتوجه نصيحة مهمة للجميع

«الصحة» توضح أسباب زيادة أعداد الإصابة بـ«كورونا».. وتوجه نصيحة مهمة للجميع
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أسباب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الأيام الماضية.

وأكدت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب ارتفاع أعداد الإصابات.

ودعت الوزارة إلى لبس الكمامة، والحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين، لتفادي الإصابة بالفيروس التاجي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة، لتكون أعلى نسبة إصابة منذ شهر أكتوبر الماضي.

 

 

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