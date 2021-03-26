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مشهد مروع.. مقطع يوثق لحظة تصادم قطارين بصعيد مصر

مشهد مروع.. مقطع يوثق لحظة تصادم قطارين بصعيد مصر
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة تصادم قطاري الصعيد بمحافظة سوهاج جنوب مصر.

ويظهر المقطع المتداول اصطدام قطار قادم بسرعة عالية بقطار آخر، مما أدى إلى انقلاب القطارين.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت مساء اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم القطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف “مجاهد” أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

 

 

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