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أمين تبوك يوجه بالتحقيق في واقعة رمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل

أمين تبوك يوجه بالتحقيق في واقعة رمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر أمين منطقة تبوك المهندس درويش آل محفوظ، توجيهاً بتشكيل لجنة للتحقيق في مقطع فيديو متداول، ويظهر فيه أحد عمال بلدية محافظة “حقل” برمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن ما حمله المقطع من مشاهد تصرفات فردية وغير مقبولة.

وأكدت الأمانة أنه سُيجرى إحالة المتسببين في هذا العمل للتحقيق حسب الأنظمة المتبعة في مثل هذا الشأن، والرفع بنتائج التحقيق فوراً.

وشددت الأمانة على حرصها على أهمية النظافة العامة، واستمرارها في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ومضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار ، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الأيام العالمية بما يتناسب مع مضمونها.

 

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