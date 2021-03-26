الشيخ «الشثري» يوضح حكم فتح حساب جارٍ في البنوك (فيديو)

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كشف الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عن حكم فتح الحساب الجاري في البنوك لإيداع الأموال.

وقال الشثري، خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة الرسالة، إن القاعدة الشرعية في هذا الباب أن الإنسان لا يعطي ماله لمن يؤدي به عملاً محرماً أياً كان هذا الفعل المحرم كشراء الخمر وبيعه أو التعامل بالربا.

وأوضح أنه يجب على المسلم أن يتحرى عن البنك وينظر هل في أفعاله ما هو محرم، وهل سيكون معيناً له على المحرمات من خلال ماله.

واستشهد الشثري بقول الله تعالى: “ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”، وأضاف: “ومن ثم على المسلم أن يسأل عن طبيعة القروض في هذا البنك هل هي قروض مخالفة للشريعة الإسلامية أم لا؟”.