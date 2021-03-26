الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الشيخ «الشثري» يوضح حكم فتح حساب جارٍ في البنوك (فيديو)

الشيخ «الشثري» يوضح حكم فتح حساب جارٍ في البنوك (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير :

كشف الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عن حكم فتح الحساب الجاري في البنوك لإيداع الأموال.

وقال الشثري، خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة الرسالة، إن القاعدة الشرعية في هذا الباب أن الإنسان لا يعطي ماله لمن يؤدي به عملاً محرماً أياً كان هذا الفعل المحرم كشراء الخمر وبيعه أو التعامل بالربا.

وأوضح أنه يجب على المسلم أن يتحرى عن البنك وينظر هل في أفعاله ما هو محرم، وهل سيكون معيناً له على المحرمات من خلال ماله.

واستشهد الشثري بقول الله تعالى: “ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”، وأضاف: “ومن ثم على المسلم أن يسأل عن طبيعة القروض في هذا البنك هل هي قروض مخالفة للشريعة الإسلامية أم لا؟”.

مواد ذات صلة

حكم إزالة التجاعيد وهل تعد من تغيير خلق الله؟.. الشيخ «الشثري» يوضح (فيديو)

حكم إزالة التجاعيد وهل تعد من تغيير خلق الله؟.. الشيخ «الشثري» يوضح (فيديو)

«السوق المالية»: إدانة مخالفين بتهمة التلاعب والتضليل وتغريمهما

«السوق المالية»: إدانة مخالفين بتهمة التلاعب والتضليل وتغريمهما

«المفتي» يوضح حكم صرف الزكاة على الأخت المتزوجة

«المفتي» يوضح حكم صرف الزكاة على الأخت المتزوجة

محامٍ يكشف الثغرات الموجودة في عقود القروض من البنوك (فيديو)

محامٍ يكشف الثغرات الموجودة في عقود القروض من البنوك (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>