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بالصور.. وفاة 32 شخصاً وإصابة 66 آخرين إثر تصادم قطارين بصعيد مصر

بالصور.. وفاة 32 شخصاً وإصابة 66 آخرين إثر تصادم قطارين بصعيد مصر
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تواصل – وكالات :

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي “سوهاج العام وسوهاج التعليمي وطهطا والمراغة”.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

 

 

 

 

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