6 نصائح مهمة لحماية أسنان الأطفال من التسوس

تواصل – وكالات:

كشف تقرير صحي، أن العناية بالأسنان وحمايتها من التسوس ، يبدأ منذ سن الطفولة، موضحاً أنه من الضروري العناية بنظافة الفم عند الأطفال الصغار قبل سن السنتين.

وأشار التقرير إلى أن جسد الطفل في هذا العمر لا يزال ينمو ويطور آليات الدفاع المناعية والتفاعل مع التأثيرات الخارجية التي قد تضعف الجهاز المناعي وتسبب له الأمراض- وفقاً لـ”سبوتنيك”-.

ومن أجل حماية أسنان الأطفال من التسوس فعلى الأم اتباع هذه النصائح:-

-يجب على الأم أن تبدأ بتنظيف أسنان طفلها منذ اليوم الأول لظهور السن، وأن تعوّده على القيام بذلك لوحده مستقبلا.

-يجب أن تنتبهي إلى أن طفلك يشرب كمية وفيرة من الماء بعد الوجبات.

-يجب أن يشتمل نظام طفلك الغذائي على الكالسيوم من منتجات الألبان لتحسين امتصاصه، كما أن هناك حاجة أيضا إلى فيتامين د، والذي يمكن الحصول عليه من الأسماك أو التعرض لأشعة الشمس.

-تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا وبفرشاة صغيرة ناعمة ومناسبة للطفل، حيث ينصح بمسح أسنان الطفل بقطعة قماش ناعمة أو شاش طبي بعد الأكل وقبل الذهاب إلى النوم.

-تنظيف سطح الأسنان بواسطة فرشاة ملائمة ومريحة لفم الأطفال.

-يميل كثير من الأطفال إلى تجنب تنظيف أسنانهم بواسطة الخيط ولكن من المهم القيام بذلك يومياً لمنع مادة البلاك من التراكم بين الأسنان.