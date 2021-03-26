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وزارة الدفاع تنشر صوراً لتدمير طائرات مُسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة

وزارة الدفاع تنشر صوراً لتدمير طائرات مُسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزاره الدفاع مجموعة من الصور لتدمير الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، قد أكد أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير (8) طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح العميد المالكي أن المليشيا الحوثية قامت بإطلاق (3) صواريخ بالستية تجاه المملكة، حيث سقط أحدها بعد إطلاقه من صنعاء بمحافظة الجوف، كما سقط صاروخان بالستيان بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

وبيّن أن هذه الاعتداءات جاءت لتؤكد رفض المليشيا الحوثية الإرهابية لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، لاسيما بعد إعلان مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي شامل، كما تثبت استمرار الوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للمليشيا بما يحقق أجندتها التخريبية لنشر الفوضى وتقويض الأمن الإقليمي والدولي.

 

 

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