توقعات طقس اليوم: نشاط للرياح المثيرة للأتربة وكتلة هوائية حارة على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الرياض، الشرقية) .

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-55كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف الى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

كتلة هوائية حارة

وتوقع طقس العرب استمرار تأثر الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة بما فيها العاصمة الرياض بالكتلة الهوائية الحارة حتى يوم الأحد بمشيئة الله.

وفي التفاصيل، يتوقع أن يستمر تؤثر الكتلة الهوائية الحارة بشكل مُباشر على المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يُتوقع أن تكون العُظمى حول الـ 40 درجة مئوية في الرياض والأحساء.

ويُتوقع أن تستمر هذه الأجواء الحارة بالسيطرة على المملكة حتى يوم الأحد، حيثُ يتوقع ان تندفع نحو المنطقة كتلة هوائية أقل حرارة قادمة من الشمال، تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل لافت.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم :