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قريباً.. إضافة خدمة «الدفع الإلكتروني» إلى تطبيق «توكلنا» (فيديو)

قريباً.. إضافة خدمة «الدفع الإلكتروني» إلى تطبيق «توكلنا» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس التنفيذي لمنظومة تطبيق “توكلنا”، عبدالله العيسى، أن التطبيق سيُضيف قريباً خدمة “الدفع الإلكتروني” لقائمة الخدمات التي يقدمها.

وقال العيسى، خلال مداخلة له بقناة “الإخبارية”، إنهم يسعون لإثراء التطبيق بالعديد من الخدمات النوعية بجانب الخدمات الموجودة حالياً في التطبيق.

وتابع عبدالله العيسى “أنه جاري العمل مع الجهات الحكومية من أجل استضافة الخدمات الخاصة بهذه الجهات في التطبيق، لافتاً إلى أن الوثائق الرقمية ستكون جزءاً من هذه الخدمات “.

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