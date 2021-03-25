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«الضمان الصحي» يعلن توفر وظائف تقنية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

«الضمان الصحي» يعلن توفر وظائف تقنية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:
– قائد فريق إدارة البيانات.

المهام الوظيفية:
– الإشراف على أنشطة إدارة البيانات بما في ذلك إعداد المبادئ التوجيهية، ومراقبة الجودة وتحسينها، وتوفير الدعم في تطوير البنية التحتية والحلول لضمان توصيل البيانات على النحو الأمثل.
– تطبيق المبادئ والسياسات وأفضل الممارسات ومرجعية البنية والمعايير في مجال إدارة البيانات لبناء القدرات في نمذجة البيانات وإدارة البيانات الوصفية وتوحيد البيانات وإدارة البيانات الرئيسية والمرجعية.
– إعداد إرشادات التصميم والتطوير لإدارة البيانات بما يتماشى مع معايير البيانات المحددة وضمان تنفيذها.
– تطوير المبادئ التوجيهية والمعايير ومؤشرات الأداء الرئيسية لجودة البيانات لوضع قاعدة هيكلية لتحسين جودة البيانات وقياس فعاليتها والتنسيق مع علماء البيانات لضمان استدامة الجودة.
– تحديد مجالات التحسين بما في ذلك تحسينات العمليات الداخلية، وأتمتة العمليات اليدوية، وتحسين توصيل البيانات، وإعادة تصميم البنية التحتية لزيادة قابلية التوسع.
– اقتراح عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) بما يتماشى مع أفضل الممارسات الحديثة.
– تجميع مجموعات بيانات كبيرة ومعقدة تلبي متطلبات العمل الوظيفية/ غير الوظيفية.
– التأكد من أن تصميم جميع المشاريع يتوافق مع استراتيجية البيانات.
– العمل كحلقة وصل بين فرق علماء البيانات والتقنية والتحول الرقمي أثناء تطوير الحلول من خلال تقديم المشورة بشأن بنية البيانات والبنية التحتية والاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والتكامل وسهولة الاستخدام وغيرها.
– دعم مبادرات إدارة البيانات عن طريق إعداد تفاصيل الاقتراح والنهج.

المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو علم البيانات أو ما يعادلها.
– يجب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– خبرة (6) سنوات على الأقل.
– خبرة في إدارة البيانات، مستودع البيانات، بحيرة البيانات، جودة البيانات.
– يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.

التقديم:
– ترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي: ( jobs@cchi.gov.sa )
*مع كتابة (المسمى الوظيفي) في حقل العنوان.

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