ضبط 7 مفحطين في الخرج وإحالتهم إلى الهيئة المرورية (فيديو)

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تمكن مرور محافظة الخرج من ضبط 7 مفحطين وعددًا من المتجمهرين، نتيجة ممارستهم التفحيط في طرق المحافظة.

وأشارت شعبة مرور الخرج إلى أن المفحطين عرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتمَّت إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وأكد مرور الخرج أهمية الاستجابة السريعة لمثل تلك الحالات ومتابعتها والتصدي لها، مشدداً على استمرار الحملات لمواجهة هذه الظاهرة بكل حزم، والقبض على المخالفين لنيل العقوبات الرادعة لهم.