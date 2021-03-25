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تأشيرات عمل تُباع على الأرصفة.. مخالفات جسيمة لوافدين أجانب بالمملكة

تأشيرات عمل تُباع على الأرصفة.. مخالفات جسيمة لوافدين أجانب بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت كاميرات قناة الإخبارية، مخالفات عديدة للعاملين الوافدين في أحد أحياء المملكة.

ونشرت القناة تقريراً لعمالة تبيع التأشيرات على الأرصفة في أحد الأحياء، الأمر الذي شكل تشوها بصريا وكشف عن مخالفات جسيمة.

وأشار التقرير، إلى تراكم العمالة على الأرصفة بكافة الشوارع والطرقات للبحث عن مصدر الدخل فمنهم من يعمل سباكاً وهو عامل زراعي أوسائق، أونجار يعمل حداداً، وغيرها من الوظائف الأخرى.

وأكد التقرير أن ظاهرة التستر التجاري تحدث أمام أعين المارة من قبل العمالة المتراكمة على الأرصفة والطرقات بكافة المناطق.

 

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