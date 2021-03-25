وظائف شاغرة في برنامج خدمة «ضيوف الرحمن» .. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 6 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق بمحافظة جدة ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف والمؤهلات المطلوبة:

1 -مهندس بيانات أول:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، علم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة البيانات بما في ذلك (تكامل البيانات، والنمذجة، والتحسين، وجودة البيانات).

2ُ -محلل أول المشاريع الخاصة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، علم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في الاستشارات الإدارية أو تحليل الأعمال.

3 -مدير إدارة المخاطر:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة).

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المخاطر.