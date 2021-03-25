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وظائف شاغرة في برنامج خدمة «ضيوف الرحمن» .. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة في برنامج خدمة «ضيوف الرحمن» .. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 6 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق بمحافظة جدة ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف والمؤهلات المطلوبة:
 
1 -مهندس بيانات أول:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، علم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة البيانات بما في ذلك (تكامل البيانات، والنمذجة، والتحسين، وجودة البيانات).
2ُ -محلل أول المشاريع الخاصة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، علم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في الاستشارات الإدارية أو تحليل الأعمال.
3 -مدير إدارة المخاطر:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة).
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المخاطر.
4 -مدير إدارة الأداء:
– درجة البكالوريوس ويف ّضل الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، علم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
– خبرة في إدارة الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية وبطاقات قياس الأداء.
5 -مساعد مدير التخطيط الاستراتيجي:
– درجة البكالوريوس ويف ّضل الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، علم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
6 -محلل أول التخطيط الاستراتيجي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، علم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
موعد ورابط التقديم:
– التقديم ُمتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 12/08/1442هـ الموافق 25/03/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، التقديم متاح من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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