الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خلل فني يضرب حسابات مستخدمي موقع «فيسبوك»

خلل فني يضرب حسابات مستخدمي موقع «فيسبوك»
0

تواصل – وكالات:

كشف تقرير تقني عن تعرض حساباتعدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الخميس لعطل مفاجئ في عدة دول حول العالم.

ورصد موقع “داون ديتكتور” المتخصص بتعطل مواقع الإنترنت، تعرض “فيسبوك” لعطل استمر قرابة نصف ساعة تقريبا في عدد من دول العالم.

وتسبب العطل في معاناة 34% من مستخدمي فيسبوك من عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى حساباتهم، كما توقفت حسابات 33% من المستخدمين عن العمل بصورة كاملة، وعانى كذلك 31% من مستخدمي “فيسبوك” من تعطل شريط الأخبار الخاص بهم.

ولم تصدر شركة “فيسبوك” أي بيانات للتعليق على هذا العطل، ولكن عاد الموقع للعمل بصورة طبيعية بعد قرابة نصف ساعة من التعطل تقريبا.

وكان فيسبوك وواتسآب وإنستغرام قد تعرضوا قبل أيام تقريبا لعطل مماثل استمر قرابة الـ45 دقيقة.

 

 

مواد ذات صلة

8 نصائح مهمة لمستخدمي تطبيق «واتسآب» لتشغيل المحادثات بسهولة

8 نصائح مهمة لمستخدمي تطبيق «واتسآب» لتشغيل المحادثات بسهولة

بيان من «فيسبوك» بشأن سبب تعطل «واتساب» و«انستقرام» 

بيان من «فيسبوك» بشأن سبب تعطل «واتساب» و«انستقرام» 

عودة تطبيقي «واتساب» و«انستقرام» للعمل بعد عطل مفاجئ

عودة تطبيقي «واتساب» و«انستقرام» للعمل بعد عطل مفاجئ

عطل مفاجئ يصيب «واتساب» و«انستقرام»

عطل مفاجئ يصيب «واتساب» و«انستقرام»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>