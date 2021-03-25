حكم إزالة التجاعيد وهل تعد من تغيير خلق الله؟.. الشيخ «الشثري» يوضح (فيديو)

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أوضح الشيخ الأستاذ الدكتور، سعد الشثري، حكم إزالة التجاعيد من جسم الإنسان، وإذا كانت تعد من تغيير خلق الله أم لا.

وقال الشيخ الشثري خلال لقاء له على قناة المجد: “يجوز للرجل والمرأة أن يزيلوا أي تجاعيد في جباههم أو أي مكان في أجسادهم، وهذا من التجمل الذي يرغب فيه الله عز وجل، فإن الله جميل يحب الجمال”.

وحول قول الله تعالى: “وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا”، قال الشثري: إن المقصود هو أن يغير الإنسان الخلق الذي خلق عليه، أما إعادة لبدنه وما خلق عليه لا يعد من التغيير النابع عن وساوس الشيطان.

وضرب الشثري مثالاً بأحد الأشخاص لديه إصبعاً زائداً فأزالها، مشيراً إلى أن هذا أيضاً لا يعد من تغيير خلق الله.