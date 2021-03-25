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تراجع سعر خام «برنت» ليسجل 63 دولاراً للبرميل

تراجع سعر خام «برنت» ليسجل 63 دولاراً للبرميل
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط في آسيا، اليوم الخميس، حيث يراقب التجار الجهود المبذولة لإزاحة سفينة ضخمة تسد قناة السويس، مع ارتفاع تقلبات السوق بعد يومين شديدين شهدا انخفاض الأسعار بنحو 6٪ في كلا الاتجاهين.

وهبط خام برنت 1.33 دولار أو ما يعادل 2.1% إلى 63.08 دولار للبرميل، بعد أن قفز 6% أثناء الليل.

فيما فقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.40 دولار أو ما يعادل 2.3% إلى 59.78 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 5.9%.

وتراجعت العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 2.1٪ بعد أن ارتفعت الأسعار مرة أخرى فوق 61 دولارًا للبرميل أمس الأربعاء، لتعوض جميع الخسائر تقريبًا في الجلسة السابقة.

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