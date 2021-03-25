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استشاري يوضح مدى تأثير الانفعال النفسي على القلب

استشاري يوضح مدى تأثير الانفعال النفسي على القلب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد طبيب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، أن الانفعال النفسي الشديد يؤثر على صحة القلب.

وأضاف “النمر”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن تأثير الانفعال على القلب عضوياً يختلف من شخص لآخر، حسب العوامل التالية:

 ١.الشخصية

٢.الدعم النفسي ممن حوله

٣.التجارب السابقة

٤.شدة المؤثر (فقدان المال، فقدان الأبناء- الوالدين)

٥.قاعدته الدينية وارتباطه بخالق هذا الكون ومدبّره.

 تجدر الإشارة إلى أن دراسة قامت بها جامعة “McMaster”  الكندية أوضحت أن الانفعال الشديد يؤدي إلى قلة تدفق الدم للقلب، مما يؤدي إلى التعرض للنوبات القلبية، وتعتبر هذه الدراسة تأكيدا لدراسة أخرى تم نشرها في مجلة القلب الأوروبية والتي أثبتت أن الانفعال والغضب يزيد من فرصة الإصابة بالنوبات القلبية بمعدل 5 أضعاف مقارنة بالشخص الطبيعي.

كما أنه يزيد أيضا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل 3 أضعاف مقارنة بالشخص الطبيعي.

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