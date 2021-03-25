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بدءاً من 1 شوال.. «السياحة» تلزم منشآت الإيواء السياحي بتحصين العاملين لديها

بدءاً من 1 شوال.. «السياحة» تلزم منشآت الإيواء السياحي بتحصين العاملين لديها
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تواصل – فريق التحرير :

ألزمت وزارة السياحة، جميع منشآت الإيواء السياحي بتحصين العاملين لديها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد، وذلك ابتداءً من 1 شوال 1442هـ.

ووضعت الوزارة خيارين أمام منشآت الإيواء السياحي، وهما إما تحصين جميع العاملين عبر أخذ اللقاح، أو إجراء فحص “PCR” كل 7 أيام على نفقة المنشأة على أن تكون نتيجة الفحص سلبية، متوعدة بتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

جدير بالذكر، أن هناك عدة أنشطة أخرى تم إلزامها بتحصين العاملين بها أو إجراء فحص “PCR” بشكل أسبوعي، وهي المطاعم ومحلات بيع الأغذية، وصالونات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، والصالات والمراكز الرياضية، وجميع العاملين في وسائل النقل.

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