وظائف إدارية وهندسية شاغرة بفروع شركة التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، حسب المسميات التالي:

– أخصائي تقنية المعلومات/ المبيعات والتوزيع (الرياض).

– أخصائي أول آلات (الجبيل).

– أخصائي حلول أعمال تقنية المعلومات/ المالية والتحكم (الرياض).

– مخطط الصيانة (الجبيل).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).