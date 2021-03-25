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مصادر: القبض على مقيميْن بحوزتهما 7 قطع قماش من ثوب الكعبة

مصادر: القبض على مقيميْن بحوزتهما 7 قطع قماش من ثوب الكعبة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن تمكن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة من القبض على مقيمين آسيويين، تورطا في حيازة 7 قطع من قماش ثوب الكعبة المشرفة.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة بالمقيمين الآسيويين وهما من الجنسية الباكستانية، أثناء تواجدهما في فرع البريد السعودي بحي الششة، من أجل شحن الأقمشة للخارج – وفقاً لـ”الوطن”-.

وأضافت المصادر أنه بعد التحقيق معهما، أوضحا بأنهما قاما بشرائها من أحد الباعة في شارع الستين بمبلغ 300 ريال، من شخص هندي دون سابق معرفة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تسليم المتهمين لشرطة القرارة بمكة المكرمة للتحقيق معهما، والتي أحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

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