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«الخثلان» يوضح درجة حديث «رفع الأعمال» في منتصف شعبان وحكم الاحتفال به (فيديو)

«الخثلان» يوضح درجة حديث «رفع الأعمال» في منتصف شعبان وحكم الاحتفال به (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، درجة صحة الحديث المنسوب للنبي صلي الله عليه وسلم بشأن رفع الأعمال في ليلة النصف من شهر شعبان، مؤكدا على عدم صحة الاحتفال أو تخصيص عبادة لهذه الليلة.

وقال “الخثلان” خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” المذاع عبر “قناة الرسالة”: “الحديث المروي عن رفع الأعمال في منتصف شعبان حديث ضعيف لا يثبت عند الكثير من المحققين من أهل العلم، وكذلك حديث “إن الله يطلع على أهل الأرض ليلة النصف من شعبان” ضعيف ولم يثبت ولو ثبت لا يدل على مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بنوع من العبادات”.

وأكد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن الاحتفال بالمناسبات الإسلامية عموما ما عدا عيدي الفطر والأضحى كلها من البدع المحدثة في الدين، مشددا على أن الاحتفال برأس السنة الهجرية والمولد النبوي وليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان كلها من البدع، ولم يكن النبي والصحابة والتابعون يفعلون ذلك”.

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