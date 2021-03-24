الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قصة طريفة يرويها «النمر» عن أهمية تناول الدواء الذي يصفه الطبيب

قصة طريفة يرويها «النمر» عن أهمية تناول الدواء الذي يصفه الطبيب
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بأهمية اتباع تعليمات الطبيب المعالج وتناول الدواء الذي يتم وصفه من قبل الطبيب المختص.

وروى النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قصة طريفة ليؤكد من خلالها على أهمية تناول الدواء وعدم الاستجابة للأوهام.

وقال “مريض أرسل لي يقول جاني واحد في المنام وقال لي الدكتور يقولك أترك الحبوب البنية اللي أعطيتك إياها واشوفك بعد ٣ شهور.. هل أنت قلت الكلام هذا صحيح؟”

وتابع د. خالد النمر: “الجواب.. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم..وخلك على علاجك”.

مواد ذات صلة

احذر.. هذا ما يحدث عند الإفراط في تنظيف الأسنان

احذر.. هذا ما يحدث عند الإفراط في تنظيف الأسنان

استشاري: 13 عرضاً تدل على فرط نشاط الغدة الدرقية

استشاري: 13 عرضاً تدل على فرط نشاط الغدة الدرقية

استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لأخذ حبوب هرمون «الغدة الدرقية»

استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لأخذ حبوب هرمون «الغدة الدرقية»

الذيابي : رفع اليد عن الأكل وأنت تشتهيه من أعظم أسرار الصحة

الذيابي : رفع اليد عن الأكل وأنت تشتهيه من أعظم أسرار الصحة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>