قصة طريفة يرويها «النمر» عن أهمية تناول الدواء الذي يصفه الطبيب

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نصح د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بأهمية اتباع تعليمات الطبيب المعالج وتناول الدواء الذي يتم وصفه من قبل الطبيب المختص.

وروى النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قصة طريفة ليؤكد من خلالها على أهمية تناول الدواء وعدم الاستجابة للأوهام.

وقال “مريض أرسل لي يقول جاني واحد في المنام وقال لي الدكتور يقولك أترك الحبوب البنية اللي أعطيتك إياها واشوفك بعد ٣ شهور.. هل أنت قلت الكلام هذا صحيح؟”

وتابع د. خالد النمر: “الجواب.. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم..وخلك على علاجك”.