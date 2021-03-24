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كاتب: دعوة المشاهير لحضور المناسبات في بعض الدوائر فيها «شبهة فساد»

كاتب: دعوة المشاهير لحضور المناسبات في بعض الدوائر فيها «شبهة فساد»
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تواصل – فريق التحرير:

قال الكاتب أحمد عبدالرحمن العرفج، الأربعاء، إن دعوة المشاهير لحضور المناسبات في بعض الدوائر الحكومية تعتبر شبهة فساد.

وقال العرفج، خلال حديثه في برنامج “يا هلا”: “إن ترويج المشاهير للإنجازات الحكومية يعتبر فساداً لأنه مال عام.

وأضاف أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أكدت أن المسؤول عن ذلك وزارة الإعلام، وديوان المراقبة العامة وديوان الرقابة والتحقيق ونزاهة.

وأضاف أنه يجب على هذه الجهات الأربع أن تجتمع وتضع ضوابط واضحة لاستعانة الدوائر الحكومية بالمشاهير وما يتعلق بالتعاقد معهم لأن هذا مال عام.

 

 

 

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