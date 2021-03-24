هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟ الخثلان يجيب (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم الزكاة في مال الطفل الصغير أو المجنون.

وقال الشيخ الخثلان، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من كان يلي مال يتيم أو مجنون فيجب عليه أن يزكي هذا المال”.

وأضاف الشيخ الدكتور سعد الخثلان: “ينبغي لمن يلي مال الطفل أو المجنون أن يستثمر ماله في استثمارات قليلة المخاطر حتى لا تأكلها الزكاة”.