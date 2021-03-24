الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟ الخثلان يجيب (فيديو)

هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟ الخثلان يجيب (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم الزكاة في مال الطفل الصغير أو المجنون.

وقال الشيخ الخثلان، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من كان يلي مال يتيم أو مجنون فيجب عليه أن يزكي هذا المال”.

وأضاف الشيخ الدكتور سعد الخثلان: “ينبغي لمن يلي مال الطفل أو المجنون أن يستثمر ماله في استثمارات قليلة المخاطر حتى لا تأكلها الزكاة”.

 

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

لدفع التهلكة عن النفس.. الشيخ «الخثلان» يدعو لأخذ لقاح كورونا كجزء من الأخذ بالأسباب (فيديو)

لدفع التهلكة عن النفس.. الشيخ «الخثلان» يدعو لأخذ لقاح كورونا كجزء من الأخذ بالأسباب (فيديو)

هل زكاة المال واجبة فقط على التجار والأثرياء؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو)

هل زكاة المال واجبة فقط على التجار والأثرياء؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو)

هل تُلزم الشركات غير المسلمة في البلاد الإسلامية بدفع الزكاة؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

هل تُلزم الشركات غير المسلمة في البلاد الإسلامية بدفع الزكاة؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم التصدق بنية الشفاء ودفع البلاء (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم التصدق بنية الشفاء ودفع البلاء (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة