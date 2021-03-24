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«الخضيري» يكشف خطورة مادة «أمفيتامين».. تسبب الهلوسة والجنون (فيديو)

«الخضيري» يكشف خطورة مادة «أمفيتامين».. تسبب الهلوسة والجنون (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في المسرطنات، على خطورة مادة “أمفيتامين” المخدرة.

وكشف “الخضيري” خلال لقائه مع قناة “الإخبارية” تاريخ إنتاج هذه المادة، لافتا إلى أنها أنتجت قبل 140سنة تقريبًا وكانت تعد من ضمن المنشطات ولها بعض الاستخدامات الطبية، وفي الستينات اكتشف العلماء أنها تسبب الهلوسة والجنون في ذلك الوقت.

وتابع: “منعت هذا المادة لأنها تنشط تنشيط غير طبيعي حيث يتكلم الإنسان ولايستطيع أن يوقف نفسه وتجعله يفعل أفعالاً غريبة، كما أنها تؤثر على ضربات القلب وتؤدي إلى جلطات وأحيانا تؤدي إلى الوفاة”.

وأشار إلى أن هناك تجارة عالمية تتاجر في هذه المادة وتروج لها على اساس أنها تجعل المتعاطي سعيداً، ولكنا تجارة سامة وخطيرة.

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