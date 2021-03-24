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«الراجحي»: تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية يعزز دور القطاع الخاص

«الراجحي»: تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية يعزز دور القطاع الخاص
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية، سوف يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص للقيام بمسؤوليته الاجتماعية.

وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع  “تويتر”: “أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- حفظهما الله- على الدعم السخي الذي تحظى به التنمية الاجتماعية، حيث أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية، مما سوف تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص للقيام بمسؤوليته الاجتماعية”.

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