طريقة وتوقيت إسقاط عاملة منزلية من حساب المواطنين بـ «خرج ولم يعد»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أن إسقاط العمالة المنزلية آليا بطريقة “خرج ولم يعد” يتم بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

وأكدت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن إسقاط العمالة المنزلية بخرج ولم يعد يتم أيضا بالتواصل من خلال خدمة “الرسائل والطلبات” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يوما من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للجوازات قال فيه: “عندي خادمه خارج السعودية لها سنة وجاني رسالة تجديد هوية وكيف أحذفها من اسمي”.