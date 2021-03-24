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بالأحضان والدموع ..مواطن يودع وافدين هنديين عملا معه لمدة 40 عاماً (فيديو)

بالأحضان والدموع ..مواطن يودع وافدين هنديين عملا معه لمدة 40 عاماً (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر مواطن شاب يدعى “منصور” مقطع فيديو مؤثر يجمع والده بعاملين من الجنسية الهندية، قررا المغادرة النهائية للمملكة.

وأظهر مقطع فيديو المواطن وهو يعانق العاملين لمدة طويلة، وذرف الجميع الدموع للفراق بعد 40 عاما من العمل معه.

وقال الشاب منصور تعليقا على الفيديو: “٤٠ سنة من العمل والوفاء، لم تكن علاقة كفيل بمكفول، بل كانت أخ لأخ، واليوم يغادران للهند والوالد يودعهما”.

وتفاعل المغردون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشكل كبير مع لحظة الوداع، وأثنوا على حسن معاملة المواطن للعاملين، ومشاعره الصادقة تجاههما.

 

 

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