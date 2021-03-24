رئيس بلدية بيش لـ«تواصل»: طرحنا فرصاً استثمارية لتوفير الخدمات اللازمة لزوار الكورنيش

تواصل – أحمد المحلي:

تفاعل رئيس بلدية بيش المهندس رمزي بن هادي دغريري، مع تقرير نشرته صحيفة “تواصل”، بعنوان “كورنيش «بيش».. تحفة جمالية ومزار سياحي يفتقر إلى بعض الخدمات“.

وكان بعض رواد شاطئ كورنيش بيش قد أبدوا وجهة نظرهم نحو افتقار الشاطئ للخدمات، مطالبين بتوفير مزيد من الأنشطة التجارية والخدمية مثل المطاعم والكافيهات لتنشيط السياحة الداخلية.

وقال دغريري: “فيما يخص الخدمات والتسهيلات فإن البلدية عملت على طرح الكورنيش كفرصة استثمارية لتشغيلها وتوفير كافة الخدمات اللازمة للزوار.

وأضاف أن المساحة الإجمالية للكورنيش تبلغ ما يقارب ٢٨٦ ألف متر مربع، ويحتوي على شاطئ رملي وعدة ملاعب للكرة الطائرة الشاطئية، وملاعب رياضية ومناطق العاب أطفال، ومناطق جلوس متفرقة ومسطحات خضراء بالإضافة إلى مسجد كبير وعدد ٨ دورات مياه للرجال والنساء ومطعمين بحجم متوسط، وعدد ٥ أكشاك، مضيفا أنه تم تأجير عدد ٤ مواقع للعربات المتنقلة لتلبية طلبات الزوار العاجلة.

وتابع رئيس بلدية بيش المهندس رمزي بن هادي دغريري أنه تم الإعلان عن طرح الكورنيش وكامل مرفقاته للاستثمار وبانتظار الحصول على المستثمر المناسب والمشغل الجيد للكورنيش وكافة مرافقه.

وأكد أن البلدية تعمل على طرح كافة الأكشاك أيضا للتأجير والتشغيل من قبل القطاع الخاص وسيتم توفير كافة الخدمات اللازمة للزوار.