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جمعية الدعوة بشرورة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

جمعية الدعوة بشرورة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة “شرورة” عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظــائف:

1- مدير تنفيذي:

– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين في العمل الخيري.

2- محاسب:

– درجة البكالوريوس في (المحاسبة) مع خبرة سابقة في مجال المحاسبة.

التفاصيل والشروط:

اضغط هنــا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1442/08/11هـ الموافق 2021/03/24م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/08/26هـ الموافق 2021/04/08م.

التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

sha-dawah@hotmail.com )

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