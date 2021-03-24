جمعية الدعوة بشرورة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة “شرورة” عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
الوظــائف:
1- مدير تنفيذي:
– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين في العمل الخيري.
2- محاسب:
– درجة البكالوريوس في (المحاسبة) مع خبرة سابقة في مجال المحاسبة.
التفاصيل والشروط:
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1442/08/11هـ الموافق 2021/03/24م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/08/26هـ الموافق 2021/04/08م.
التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):