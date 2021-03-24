4 خطوات لتصديق عقد النكاح عبر بوابة «ناجز» (فيديو)

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حددت وزارة العدل 4 خطوات لتصديق عقد النكاح عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة المقرات العدلية.

وأوضحت وزارة العدل عبر مقطع فيديو بثته على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن الاستفادة من خدمة تصديق عقد النكاح تتطلب الدخول على بوابة ناجز.

بعد ذلك يتم اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية ثم الانتقال إلى الحالات الاجتماعية ثم اختيار الخدمة المطلوبة ثم الجهة، ثم تعبئة النموذج التوثيقي ثم تقديم الطلب، وأخيرًا استلام إشعار بصدور الوثيقة، وفقًا لوزارة العدل.