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الشيخ الخضير يحذر من خطر يؤدي إلى ترك العمل الصالح

الشيخ الخضير يحذر من خطر يؤدي إلى ترك العمل الصالح
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، من خطر الركون إلى الأمل وترك العمل.

وقال الشيخ الخصير، عبر حسابه في “تويتر”: إن بعْثُ النارِ هم السوادُ الأعظمُ مِنَ الناسِ؛ مِنْ كُلِّ ألْفٍ تِسْعُمائةٍ وتسعةٌ وتسعونَ، ولمَّا خَافَ الصحابةُ وفَزَعُوا قَالَ لهم –صلى الله عليه وسسلم- مُطَمْئِنًا: «مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ، ثُمَّ أَنْتُم فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الأَبْيَضِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ» [البخاري: 4741].

وتابع الشيخ الخضير “وهذا الحديث وإنْ كَانَ فيه ما يُطَمْئِنُّ، لكنْ على الإنسانِ أن يُحاسبَ نفسهُ، وأنْ يَنْظُرَ ماذا قَدَّمَ لنفسه مِمَّا يُنَجِّيهِ مِنْ عذابِ اللهِ؛ لأنَّهُ ما ضَاعَ مَنْ ضَاعَ وضَلَّ مَنْ ضَلَّ إلَّا بِالمُقارَنَةِ”.

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