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الأمير أحمد بن عبد الله يكرم الفائزين في مسابقة «أمير الرياض» لحفظ القرآن بالدرعية

الأمير أحمد بن عبد الله يكرم الفائزين في مسابقة «أمير الرياض» لحفظ القرآن بالدرعية
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تواصل – فريق التحرير:

كرّم محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبد الله آل سعود، مساء اليوم، الطلاب الفائزين من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالدرعية في مسابقة أمير منطقة الرياض السنوية لحفظ القرآن الكريم ١٤٤٢هـ.

وحققت جمعية تحفيظ القرآن بالدرعية ثلاث جوائز في المسابقة كانت من نصيب كل من: الطالب “زيد إبراهيم بن سلامة” بعد تحقيقه المركز الثالث في مسار القرآن وتفسيره، وفاز بالمركز الثالث في مسار القرآن كاملًا الطالب “عبدالله بن صنيتان المطيري”، وفي فرع المرحلة الابتدائية مسار خمسة أجزاء حقق الطالب “محمد سعد السليمان” المركز الثاني.

ووجه “محافظ الدرعية” لأبنائه الطلاب كلماتٍ أبوية حثهم فيها على الاستمرار والحرص والمداومةِ على مراجعة القرآن الكريم، والمحافظة على الصلوات والتمسك بعقيدة التوحيد والفكر الوسطي المعتدل.

كما كرَّم أولياء أمور الطلاب الذين كانوا – بعد الله – سببًا في وصول أبنائهم لهذا المستوى من الحفظ والإتقان، مثمنًا الجهود التي تبذلها الجمعية في خدمة القرآن وأهله.

من جانبه أعرب المدير التنفيذي للجمعية الشيخ “سامي بن محمد العتيبي” عن امتنانه وشكره لمحافظ الدرعية على هذه اللفتة المباركة وتكريمه أبناءه الطلاب ودعمه اللامحدود ودوره البارز في الارتقاء بالجمعية وكل ما من شأنه الرقي بالدرعية وأهلها في كافة الجهات والقطاعات.

 

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