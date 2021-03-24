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مشتعل منذ ساعات.. حريق هائل في أحد المستودعات التجارية بالدمام (فيديو وصور)

مشتعل منذ ساعات.. حريق هائل في أحد المستودعات التجارية بالدمام (فيديو وصور)
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تواصل – فريق التحرير:

اندلع، اليوم الأربعاء، حريق ضخم في أحد المستودعات التجارية بمنطقة للورش الصناعية الكبيرة غرب مدينة الدمام.

ويواصل الدفاع المدني بالدمام إخماد الحريق الذي شب في مخلفات ونفايات تحوي إطارات سيارات، دون تسجيل إصابات.

واشتعل الحريق منذ عدة ساعات ومستمر حتى الآن وسط جهود مكثفة من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وتبعاته بمشاركة 10 فرق من الدفاع المدني.

 

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