موقف إنساني.. 5 أبناء يحلقون شعرهم بالكامل تضامناً مع أمهم مريضة السرطان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

ضرب خمسة أبناء مثالاً رائعا في بر الوالدين، عندما قرروا حلاقة شعرهم بشكل كامل لكي يبدو مثل والدتهم المريضة بالسرطان.

ونشر منصور الرقيبة، أحد مشاهير تطبيق “سناب شات”، مقطعاً تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي،ذكر فيه أنه التقى بالفتيان الخمسة داخل محل حلاقة، وعندما سألهم عن سبب تعمدهم حلق شعرهم بهذه الطريقة أجابوا بأنهم أرادوا التضامن مع والدتهم المصابة بالسرطان.

وأوضح أن الأبناء الخمسة قالوا إن شعر أمهم تساقط بسبب العلاج الكيميائي الذي تأخذه لمكافحة المرض، لذلك أرادوا أن يبدوا مثلها حتى لا تشعر هي بالإحراج أمامهم داخل المنزل.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المنشور، وأثنوا على موقف الأبناء تجاه والدتهم، داعين لها بتمام الصحة والعافية.