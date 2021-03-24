الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

موقف إنساني.. 5 أبناء يحلقون شعرهم بالكامل تضامناً مع أمهم مريضة السرطان (فيديو)

موقف إنساني.. 5 أبناء يحلقون شعرهم بالكامل تضامناً مع أمهم مريضة السرطان (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

ضرب خمسة أبناء مثالاً رائعا في بر الوالدين، عندما قرروا حلاقة شعرهم بشكل كامل لكي يبدو مثل والدتهم المريضة بالسرطان.

ونشر منصور الرقيبة، أحد مشاهير تطبيق “سناب شات”، مقطعاً تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي،ذكر فيه أنه التقى بالفتيان الخمسة داخل محل حلاقة، وعندما سألهم عن سبب تعمدهم حلق شعرهم بهذه الطريقة أجابوا بأنهم أرادوا التضامن مع والدتهم المصابة بالسرطان.

وأوضح أن الأبناء الخمسة قالوا إن شعر أمهم تساقط بسبب العلاج الكيميائي الذي تأخذه لمكافحة المرض، لذلك أرادوا أن يبدوا مثلها حتى لا تشعر هي بالإحراج أمامهم داخل المنزل.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المنشور، وأثنوا على موقف الأبناء تجاه والدتهم، داعين لها بتمام الصحة والعافية.

 

 

مواد ذات صلة

رسالة مؤثرة.. مواطن يتحدى السرطان ويحصل على الدكتوراه من سرير المرض (فيديو)

رسالة مؤثرة.. مواطن يتحدى السرطان ويحصل على الدكتوراه من سرير المرض (فيديو)

هل تناول الطعام «المحروق» يصيب بالسرطان؟.. «طبيب» يجيب

هل تناول الطعام «المحروق» يصيب بالسرطان؟.. «طبيب» يجيب

استشارية توضح مدى تأثير لقاح «كورونا» على مرضى السرطان

استشارية توضح مدى تأثير لقاح «كورونا» على مرضى السرطان

«الشيخ المصلح»: 5 أعمال صالحة لبر الوالدين بعد موتهما (فيديو)

«الشيخ المصلح»: 5 أعمال صالحة لبر الوالدين بعد موتهما (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة