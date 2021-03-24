موقف إنساني.. 5 أبناء يحلقون شعرهم بالكامل تضامناً مع أمهم مريضة السرطان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
ضرب خمسة أبناء مثالاً رائعا في بر الوالدين، عندما قرروا حلاقة شعرهم بشكل كامل لكي يبدو مثل والدتهم المريضة بالسرطان.
ونشر منصور الرقيبة، أحد مشاهير تطبيق “سناب شات”، مقطعاً تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي،ذكر فيه أنه التقى بالفتيان الخمسة داخل محل حلاقة، وعندما سألهم عن سبب تعمدهم حلق شعرهم بهذه الطريقة أجابوا بأنهم أرادوا التضامن مع والدتهم المصابة بالسرطان.
وأوضح أن الأبناء الخمسة قالوا إن شعر أمهم تساقط بسبب العلاج الكيميائي الذي تأخذه لمكافحة المرض، لذلك أرادوا أن يبدوا مثلها حتى لا تشعر هي بالإحراج أمامهم داخل المنزل.
وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المنشور، وأثنوا على موقف الأبناء تجاه والدتهم، داعين لها بتمام الصحة والعافية.
موقف إنساني.. 5 أبناء يحلقون شعرهم بالكامل تضامناً مع أمهم مريضة السرطان
شاهد القصة كاملة بالداخل:https://t.co/rwLCB2t9tF#بر_الوالدين#السعودية#المملكة#منصور_الرقيبهpic.twitter.com/vyxfTWSSDK
— صحيفة تواصل (@twasulnews)March 24, 2021
#منصور_الرقيبهاليوم استطاع أن يستخرج الدمعة بموقفه الإنساني الكبير،بعد أن اختطف اللحظة ليعرّف العالم بحق#الوالدين#الأبو#الأمعبر نقل أروع اللحظات لشباب ووالدهم ، تضامناً مع والدتهم المصابة بالسرطان … نسأل الله لها الشفاء العاجل يارب .
شكراً بحجم السماء للغالي أبو سلمان 🌹pic.twitter.com/Hk7CiYw3RF
— خالد المقيطيب (@khaledalmoqetib)March 22, 2021