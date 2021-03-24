5 نصائح فعالة للسيطرة على مرض السكري لدى كبار السن

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وفقًا لبحث حديث أجراه الاتحاد الدولي للسكري (IDF) ، لوحظ أن أعلى نسبة انتشار لمرض السكري تكون في الفئة العمرية من 70-79 سنة ويمكن أن يعزى ذلك إلى أسباب مختلفة، فكبار السن أكثر عرضة لارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم ، والتي تتراكم على مدى فترات طويلة.

هذه الحالة مقلقة بشكل خاص لكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق لأن مرض السكري يمكن أن يسبب مضاعفات لمن يعانون من مشاكل أخرى متعلقة بالعمر مثل ضعف الإدراك أو مشاكل القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك فإنه يمكن السيطرة على مرض السكري لدى كبار السن باتباع هذه الإرشادات الخمسة البسيطة لمرض السكري وفقاً لموقع «onlymyhealth»:

اتبع نظاماً غذائياً عالي الألياف

الأطعمة التي تحتوي على السكريات والكربوهيدرات غير مسموح بها لأنها تعطل مستويات السكر في الدم وتزيد من إنتاج الأنسولين. من الضروري أيضًا الابتعاد عن السلع المصنعة أو المخبوزة. بدلاً من ذلك ، اختر الوجبات التي تحتوي على الكثير من الألياف، أيضًا ، يمكن استبدال الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني أو القمح الكامل بدلاً من الأرز الأبيض.

اجعل الماء مشروبك الأساسي

مع تقدم العمر ، نصبح أكثر عرضة للجفاف. بالنسبة لكبار السن المصابين بمرض السكري ، عندما ينخفض مستوى الماء في الدم ، يزداد تركيز السكر تلقائيًا. شرب الكثير من الماء هو أفضل حل. يُنصح أيضًا بإزالة العصائر أو المشروبات الغازية من النظام الغذائي لأنها لا توفر الترطيب وتزيد من مستويات السكر.

حافظ على نشاطك ومارس الرياضة بانتظام

التمارين الرياضية تساعد في السيطرة على مرض السكري. فقط 30 دقيقة من التمارين الهوائية مثل المشي خمس مرات في الأسبوع ، يمكن أن تحافظ على مستويات الجلوكوز. تأكد دائمًا من تجنب نمط الحياة المستقرة . كبار السن الذين يجلسون لساعات طويلة يشاهدون التلفزيون أو أولئك الذين لا يمارسون الرياضة قد يصابون بمضاعفات. حاول دمج أنشطة حركية في روتينك اليومي.

إدارة الصحة العقلية

يمكن أن يؤدي التوتر والاكتئاب والقلق إلى تفاقم مرض السكري. يمكن أن يؤدي الإطلاق المفاجئ لهرمونات التوتر إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. من ناحية أخرى ، يمكن أن تؤدي إدارة مرض السكري أيضًا إلى تفاقم الصحة العقلية ، وتسمى هذه الحالة باسم ضائقة السكري. يمكن التغلب عليها بالتواصل مع الأصدقاء والانغماس في الأنشطة التي تحبها.

لا تفوت الفحوصات الروتينية

تعتبر الفحوصات الطبية المنتظمة ذات أهمية قصوى لمرضى السكري. فهي تساعد في تتبع التقدم وإبلاغ التغييرات الضرورية في نمط الحياة. حاول إجراء فحوصات روتينية للجلوكوز وضغط الدم وفحوصات الكوليسترول كل ثلاثة أشهر على الأقل.