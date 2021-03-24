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توقعات طقس الخميس.. رياح سطحية وغبار وانخفاض في درجات الحرارة

توقعات طقس الخميس.. رياح سطحية وغبار وانخفاض في درجات الحرارة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على مناطق المملكة.

وتوقع استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، مكة الكرمة والمدينة المنورة، في حين يتوقع انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة.

وتوقع تقرير الأرصاد أن تشهد مكة المكرمة أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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