الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«تقييم الحوادث باليمن» يفنّد الادعاءات باستهداف «التحالف» لمستشفى الثورة

«تقييم الحوادث باليمن» يفنّد الادعاءات باستهداف «التحالف» لمستشفى الثورة
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، اليوم الأربعاء، إن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على بعد مسافة آمنة من مستشفى الثورة باليمن.

وأكد أن مستشفى الثورة ضمن المواقع المحظور استهدافها من قوات التحالف.

كما عرض خلال مؤتمر صحفي، صورًا فضائية لمستشفى الثورة قبل وبعد التاريخ الوارد بالادعاء، مؤكدًا أنه لا يوجد بالمستشفى أي أضرار.

وأوضح أن لديهم مختصون لرصد جميع ما يثار حول المصادر المفتوحة بالعمليات العسكرية، واحتمالية وجود أضرار، وعلى ضوئها يباشر الفريق رصد الادعاءات.

من جهة أخرى أوضح الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن الفريق قام بزيارة ميدانية لـ 10 مناطق يمنية مختلفة.

 

مواد ذات صلة

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن

عمليات التحالف العربي في اليمن.. ردع للحوثي وبتر لأذناب إيران

عمليات التحالف العربي في اليمن.. ردع للحوثي وبتر لأذناب إيران

التحالف يستعرض لقطات لاستهداف معدات وعناصر تابعة للحوثي (فيديو)

التحالف يستعرض لقطات لاستهداف معدات وعناصر تابعة للحوثي (فيديو)

فجر اليوم.. «التحالف» يستهدف مواقع صواريخ بالستية تابعة لمليشيا الحوثي باليمن

فجر اليوم.. «التحالف» يستهدف مواقع صواريخ بالستية تابعة لمليشيا الحوثي باليمن

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>