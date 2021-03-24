«تقييم الحوادث باليمن» يفنّد الادعاءات باستهداف «التحالف» لمستشفى الثورة

تواصل – فريق التحرير:

قال الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، اليوم الأربعاء، إن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على بعد مسافة آمنة من مستشفى الثورة باليمن.

وأكد أن مستشفى الثورة ضمن المواقع المحظور استهدافها من قوات التحالف.

كما عرض خلال مؤتمر صحفي، صورًا فضائية لمستشفى الثورة قبل وبعد التاريخ الوارد بالادعاء، مؤكدًا أنه لا يوجد بالمستشفى أي أضرار.

وأوضح أن لديهم مختصون لرصد جميع ما يثار حول المصادر المفتوحة بالعمليات العسكرية، واحتمالية وجود أضرار، وعلى ضوئها يباشر الفريق رصد الادعاءات.

من جهة أخرى أوضح الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن الفريق قام بزيارة ميدانية لـ 10 مناطق يمنية مختلفة.