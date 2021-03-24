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تنبيه عاجل من «أمن الطرق» لمستخدمي المركبات بمنطقتي مكة وتبوك

تنبيه عاجل من «أمن الطرق» لمستخدمي المركبات بمنطقتي مكة وتبوك
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، تنبيهين مهمين لمستخدمي الطرق بمنطقتي مكة المكرمة وتبوك.

وأوضح “أمن الطرق”، أن المنطقتين تشهدان رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار، مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت قوات “أمن الطرق”: إنها تأمل من مرتادي الطرق أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتها للجميع بالسلامة والأمان.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل محافظة جدة، والجموم، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصراً.

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