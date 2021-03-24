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«الصحة»: جرعات لقاح كورونا بالمملكة تجاوزت 3.5 مليون

«الصحة»: جرعات لقاح كورونا بالمملكة تجاوزت 3.5 مليون
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تواصل – واس:

تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي تلقاها المواطنون والمقيمون في المملكة ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في جميع المناطق.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم, مبينةً أنه تم تسجيل (466) حالة مؤكدة وتعافي (306) حالات.

كما بلغ عدد الحالات النشطة (4205) حالات، منها (627) حالة حرجة، ووصل عدد الإصابات في المملكة (386300) حالة، وعدد حالات التعافي (375471) حالة , فيما سجلت (6) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6624) حالة “رحمهم الله جميعًا”، كما أجري (45877) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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