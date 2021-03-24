تنبيه مهم من «مرور جدة» لقائدي المركبات في ظل موجة الغبار

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة، تنبيهاً مهماً لقائدي المركبات في ظل موجة الغبار التي تتعرض لها المحافظة.

ودعت إدارة “مرور جدة” جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لانخفاض الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه في تقريرٍ له اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل محافظة جدة، والجموم، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.