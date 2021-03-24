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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة في «الهيئة العامة للأوقاف»

لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة في «الهيئة العامة للأوقاف»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: (أخصائي أول التفتيش، أخصائي عمليات المصارف، مدير إدارة عمليات المصارف، مستشار قانوني الأنظمة واللوائح، مدير مساعد/ معالجة المخالفات الوقفية) .

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) .

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