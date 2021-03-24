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القبض على 3 مقيمين أتراك ومواطن حاولوا تهريب قرابة 11 مليون قرص إمفيتامين إلى المملكة

القبض على 3 مقيمين أتراك ومواطن حاولوا تهريب قرابة 11 مليون قرص إمفيتامين إلى المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب 10,948,000 قرص إمفيتامين إلى المملكة مخفية داخل شحنة إطارات.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجماليها (10,948,000) قرص إمفيتامين.

وأوضح أنه تم القبض على العناصر المتورطة في محاولة تهريبها للمملكة، وهم (3) مقيمين من الجنسية التركية وآخر نازح ومواطن.

وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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