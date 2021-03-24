بدءًا من شوال.. إلزام العاملين في المطاعم ومحلات الحلاقة وصالونات التجميل بأخذ لقاح «كورونا»

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن استهداف 3 أنشطة لتحصين العاملين فيها من فيروس كورونا، وذلك ابتداءً من 1 شوال المقبل.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأنشطة الثلاثة المستهدفة بالقرار هي المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية.

وأشارت إلى وجود خيارين للعاملين ويكون أولها عبر أخذ اللقاحات، والثاني من خلال الفحص الأسبوعي “PCR” كل 7 أيام والذي يكون على نفقة المنشأة لموظفيها.

وأكدت أنها تهدف من ذلك إلى حماية الصحة العامة للمجتمع، وتفادي ظهور أي تفشيات في الأنشطة، والسعي لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع في أخذ اللقاحات.