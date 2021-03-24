«السديس» يوجه بزيادات تحفيزية للموظفين المؤقتين بشهر «رمضان»

تواصل – فريق التحرير:

في بادرة تشجيعية لدعم جهود العاملين و منسوبي الرئاسة، وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس بزيادات تحفيزية للموظفين المؤقتين بموسم رمضان المبارك.

وأكد الرئيس العام على مراعاة أوضاعهم وتدريبهم التدريب اللائق وتأهيلهم التأهيل اللازم؛ كي يؤدوا أعمالهم في خدمة الحرمين الشريفين بأرقى المعايير وأعلى مستويات الجودة.

وثمن الدعم الدائم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله-، في تسخير كافة الإمكانات المادية والخبرات العالمية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

يذكر أن هذه اللفتة تأتي تقديراً لتلك الجهود المبذولة إلى جانب دعم وتحفيز الموظفين والدفع بعجلة الإنتاج بالرئاسة.