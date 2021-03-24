«الأرصاد»: موجة من الغبار تضرب محافظات مكة.. وتنبيه مهم من «صحة جدة»

تواصل – فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل محافظة جدة، والجموم، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الرابعة عصراً، داعياً لأخذ الحيطة والحذر.

من جانبها، نصحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة الجميع خاصة مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية بعدم التعرض للغبار والأتربة.

كما دعت إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل أثناء موجة الغبار، وإتباع إرشادات الطبيب واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية.